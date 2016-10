Kyrgios riskib nüüd ka trahviga, sest ATP reeglite kohaselt võib mängijat karistada kuni 9000 euro suuruse trahviga, kui tennisist ei anna endast parimat.

Kyrgiosel oli ka vahejuhtumeid pealtvaatajatega. Üks tribüünil istunud fänn karjus austraallasele, et ta peaks mängu ja inimesi austama. Selle järel lõpetas Kyrgios mängisime ja vastas: "Tahad ise siia tulla ja mängida? Istu maha, ole vait ja vaata."

Pahameelt Kyrgiose käitumise vastu avaldas ka maailma teine reket Andy Murray. "Nick on kindlasti pettunud, et täna niimoodi mängis," rääkis šotlane. "Tal oli eelmine nädal super ning pole lihtne jätkata head mängu paar päeva hiljem uues linnas, kui sa oled väsinud ja tülpinud.Aga kindlasti tuleb anda endast kõik, mis sa saad, sest see on sinu töö kui professionaalse sportlasega."