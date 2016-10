Tallinn Reval Rotary klubi korraldab 120eurose osamaksuga suurejoonelise heategevusgala. Lisatulu saamiseks korraldatakse galal oksjon, kus enampakkumisele läheb Marina Kaljurannale tehtud pross.

15. oktoobril peetakse Hiltoni hotellis Rotary heategevuslik Päikesegala, mille osamaks on tervelt 120 eurot. Selle raha eest püütakse Peipsi äärde lastekaitseliidule kuuluvasse Remniku laagrisse viia palju paljulapseliste ja puudust kogevate perede lapsi.

Möödunud suvel said selle võimaluse 220 Tallinna, Kohtla-Järve ja Sillamäe last. "Me teame, et suvelaagrid on päris kallid ja nende eest tasumine, eriti kui peres on sirgumas mitu last, ei pruugi olla igaühele jõukohane," selgitab ürituse eesmärki Tallinn Reval Rotary klubi president Kristel Voltenberg.

"Need, kes on paremal järjel, aitavad neid, kes seda kõige enam vajavad – meie enda Eesti lapsi."