Seltskond entusiaste võttis ette hullumeelse katse tuua Broadway lavale Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks meie ajalool ja tegelaskujudel põhineva muusikali; hetkel seisab sisuliselt valmis muusikaliprojekt raha taga.

Eesti-teemaline muusikal kannab nime "The Innocence” ehk "Süütus” ning juba aasta aega on kirju seltskond töötanud auahne ja üllatava projekti kallal, et viia ühe kauge, pisikese ja keerulise ajalooga rahva kannatustest jutustav muusikal New Yorgi Broadway lavale, kirjutas Menu. Muusikali kaasautor David Austin kinnitas "Pealtnägijas“, et ta on kindel, et lavastus jõuab lõpuks Broadway'le.

Teise kaasautori Alari Koeli unistus on, et eesti-teemaline muusikal napsaks Broadway iga-aastasest 13miljonilisest publikust kasvõi killukese endale.

Esimene Broadway'le pürgiv eesti muusikal on peategelaste – Alma ja Toomase – lapsepõlvest surmani jutustav hoolimise ja kannatuste lugu, mis algab Eestis ning jõuab lõpuks otsaga New Yorki.