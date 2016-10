Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa palub peaminister Taavi Rõivasel siduda olümpiavõitjate riiklik toetus keskmise palgaga ehk praegu tuleks 640eurost kuutoetust tõsta peaaegu poole võrra.

Juba aastaid on toetuse määr olnud muutmatult 640 eurot kuus. Praegu saavad sellist toetust olümpiavõitjad Jaan Talts, Jüri Tarmak, Svetlana Tširkova-Lozovaja, Jaak Uudmäe, Erika Salumäe, Mait Riismann ja Ivar Stukolkin. Järgmisel aastal lisandub vanuse tõttu Tiit Sokk, teatas EOK president Urmas Sõõrumaa peaminister Taavi Rõivasele.

"Arvan ja loodan, et peaminister jagab seda arvamust, et meie sangaritele makstav toetus peaks tõusma. Iga olümpiavõitja on väikeses riigis oluline persoon, tema kogemused ja tegevus on saanud paljudele eeskujuks, et hakata liikuma ning seada kõrgeid sihte," leiab Sõõrumaa.

Ta tegi EOK nimel ettepaneku siduda olümpiavõitjate riiklik toetus keskmise palgaga. Selleks oleks vajalik lisada järgmise aastal sotsiaalministeeriumi eelarvesse ca 30 000 eurot.