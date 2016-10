Mitte päris tank, aga mitte lihtsalt soomuk. Eesti uued soomukid CV90 on siiski kõigest senisest, mida Eestis kasutatud, peajagu üle.

Näiteks oli meie kaitseväe senistel Pasidel peal küll suuremat sorti kuulipilduja, kuid CV90 35mm kiirlaskekahuri tulejõud on hoopis võimsam.

Uutest soomukitest on ka ümbruskonna jälgimine oluliselt mugavam ja kuna tal on roomikud, siis on ka maastikuläbivus oluliselt etem.

Kõige selle juures mahub neisse tule alt pakku seitse jalaväelast. Kaitseminister Hannes Hanso võrdles uusi soomukeid isegi nutitelefonidega.