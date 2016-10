Möödunud korvpallihooaja play-offi keskel potsatas Eesti spordiajakirjanike postkasti koduse allaliidu noomiv-juhendav kiri, mille sisu ümberjutustatult järgmine: väga tore, et meediat mängud huvitavad, ent meeskonna peatreenerite vahetutele emotsioonidele on eesõigus teleülekande tootnud väljaandel ehk TV6'l. Sõnum oli lihtne: pinnige seni mängijaid, kuni tähtsad ninad on otse-eetris kaamerate eest läbi käinud.

Sarnase kirja võiks tänavu välja saata juba hooaja algul, ent adressaadiks tuleks meediaväljaannete asemel märkida meistrisarjas osalevad meeskonnad. Soovitus on ajendatud ühe klubi käitumisest: BC Kalev/Cramo, kelle jaoks on kodune hooaeg alanud kahe šokk-kaotusega. Nii kindlas allajäämises Rapla klubile kui tänases teise poolaja koostlagunemises Tartu Ülikooli vastu on cramokad saalist in corpore sääred teinud kohe pärast lõpuvilet ja jätnud televaatajad selgituseta, mis siis täpselt valesti läks.

Inimlikust poolest võib Alar Varrakust ja tema meeskonnast aru saada - mängijate taseme (ning nende meeskona toomiseks kulutatud rahasumma) poolest peaksid nad liiga põhihooajast ning ka esimestest play-offi ringidest läbi minema nagu kuum nuga võist. Kui selles plaanis midagi untsu läheb, on treeneri esimene instinkt mõistagi mängijatega juhtunu lahtiharutamine. Aga samas ei saa ükski meeskond elada poolehoidjateta ning neile vahetu vastuse andmine on mitte ainult soovitus vaid suisa kohustus.

See viimane nõudmine pole minu kui ajakirjaniku poolne egoismist ajendatud soovunelm vaid nõnda on kirjas ka meistriliiga võistlusjuhendis. Punkt 39.3: peatreeneritel on telemängu järgselt telestuudios intervjuu andmine kohustuslik. Ehk cramokad - käituge vastavalt reeglitele!