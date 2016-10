Eesti korvpalli meistriliigas tegi kolmapäeval pea uskumatu tagasituleku Tartu Ülikooli korvpallimeeskond, kui tuli 20 punktilisest kaotusseisust välja ja alistas valitseva meistri BC Kalev/Cramo 77:76. 6,7 sekundit enne lõppu otsustava kolmese tabanud Gert Dorbek sõnas, et sellisel hetkel viskele enam ei mõtle.

"Seal pole enam midagi mõelda," sõnas Tartu üks kangelastest. "Võita on alati tore, aga enim valmistab head meelt, et tulime teisel poolajal riietusruumist -20 pealt välja ja võitlesime iga sentimeetri pärast. Esimesel poolajal juhtus kõik viie minuti jooksul, korraks lagunesime täielikult, aga lõpuks väga tore, et võit tuli," võttis Dorbek kohtumise kokku.

Esimese poolaja kaotas Tartu 29:48, kuid teine poolaeg võideti omakorda skooriga 48:28, sh viimane veerandaeg 18:10. "Ega see nüüd nii lihtne ka polnud. Võib olla nendel oli ebaõnne, meie panime rasked visked ära. Esimesel poolajal me ei saanud rünnakul nii kehvasid viskeid, aga lihtsalt ei pannud neid sisse.

Sealt said nad poolkiireid ja kiirrünnakuid ja silmapilguga oli seis -20. Võitlust oli ja arvan, et rahvale ka päris põnev mäng," rääkis Dorbek.

