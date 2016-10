Tavalises raske tööga raha teenivas perekonnas oleks taoline raiskamine ilmselt võimatu. Piisab, kui nimetada, et riigi võlakoorem on kasvanud juba 108 miljardi euroni.

Analüüsiti 1400 riigiettevõtte kulutusi

Musta raamatu koostamisel analüüsiti 1400 riigiettevõtte kulutusi kõigis liidumaades.

"Paljud neist töötavad kahjumiga, on suurtes võlgades, kuid ometi hoitakse neid maksuraha toel kunstlikult elus," ütles Maksumaksjate Liidu president Reiner Holznagel värske teose tutvustamisel ajakirjanikele.

Pealinna Berliini elanikud teadsid, et teiste seas mainitakse taas Schönefeldi juba kümme aastat rajatavat uut Willy Brandti lennujaama, mille avamist on mitu korda edasi lükatud.

Kümne aastaga on selle ehitusse, ümberehitusse ja vigade parandusse investeeritud 6,6 miljardit eurot. Praegu tühjana seisev lennujaam nõuab iga päev üle miljoni euro maksumaksjate raha. Kibe kokkuvõte, märgib must raamat.

Riigi riskirohke majandustegevus ongi tänavuse musta raamatu raskuspunkt. Olgu tegu lennuvälja, riigi õllevabrikute või hobusekasvandustega – maksumaksjatest uurijate eest pole midagi varju jäänud.

See, et iga liidumaa oma maapäeva tähistab, on loomulik, kuid väikesel Hesseni liidumaal kümnepäevasteks pidustusteks kulutatud 20 miljonit eurot mujal elavaid maksumaksjaid ei rõõmusta. Nemad ju pidustustest osa ei saanud.

Kokku 110 näite varal kerkivad esile nii valeinvesteeringuteks kergekäeliselt laenusid võimaldanud maapangad kui ka poliitiline propaganda – kallid plakatid. Kuigi eranditult kõik juhtumid tekitavad rahulolematust ja hämmeldust, ei puudu ka muigeleajavaid veidraid fakte.

Näiteks telliti Leverkusenis südalinna luksusprügikastid Toluca hinnaga 1258 eurot tükk. Kokku kulutati 54 000 eurot. Paraku selgus, et need prügikastid näevad juba paaripäevase kasutamise järel üsna nadid välja.

Schwerinis raisati 137 000 eurot trammiteele, mille rööpapaari otsad kokku ei lähe.

Bussiliinil Waldkirchen–Nové ?doli on igal sõidul keskmiselt kaks inimest. Aastas koguneb kahjumit 68 000 eurot.

Lauterbachis ehitati 103 000 eurot maksnud kalatrepp, mida kalad aga ei kasuta.

Samasse seeriasse kuulub betoontoru nahkhiirtele Eppelbornis, maksumusega 361 000 eurot. Lisaks kulutati 83 000 eurot nahkhiirte sinna ümberpaigutamiseks. Paraku nahkhiirtele uues elukohas ei meeldinud ja nad pöördusid vanasse tagasi.

Steinburgi lähedal venib kiirtee A20 ehitus, sest terased linnuvaatlejad avastasid Hohenfelde lähistel kotkapesa. Et see on mahajäetud pesa, ei märgatud. Venitamisega on tekitatud kahju 480 000 eurot.

Saksa tuntuim purjelaev Gorch Fock oli kaks aastat tagasi remondis, kuid vajab juba uut, mille eelarve on 20 miljonit eurot. Uue ehitus tuleks odavam, väidab must raamat.

Kui ehitised paistavad rahvale silma, siis suurejoonelised raiskamised toimuvad enamasti kõrvaliste silmade eest varjatuna. aksujõuetule diakooniaseltsile tehti kahemiljoniline finatssüst, kasiinopidajatel WestSpielist oli tingimata tarvis sõita 20pealise rühmana Las Vegasesse mängude messile – ja seda igal aastal, nii et küsimus – kas ehk vähema arvuliselt ja üle aasta kokkuhoidlikum ei oleks? – on igati õigustatud.

Tänu mustale raamatule sai ka avalikuks, et Hamburgi sadama süvendamine maksis üleliigsed 13 miljonit eurot ning et Saksamaa valitsusel on New Yorgis Metropolitan Museum of Arti vastas bürookompleks, mis seisab 2009. aastast tühjana ja mille hinda ta isegi ei tea.

Avati ka veebilehekülg

Paar päeva tagasi avas maksumaksjate liit ka kõigile kättesaadava veebilehekülje schwarzbuch.de. Miks seda tehakse? Et tekitada rahva seas rahulolematust. Sest ainult rahulolematuna, kritiseerides ja meelepahale väljundit andes saab midagi muuta.

Maksumaksjate liidu arvates tuleb valitsusel ja poliitikutel kinni pidada kahest turumajanduse põhimõttest.

Esiteks peavad suure osa oma kasumist loovutavad eraettevõtjad olema kindlad, et riik ei astuks nende kui konkurentide vastu, et riiki saaks usaldada.