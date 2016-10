Mitte päris tank, aga mitte enam lihtsalt soomuk. Eesti uued soomukid CV90 on siiski kõigest senisest, mida Eesti kaitseväes kasutati, peajagu üle. Täna tutvustati neid Tapa sõjaväelinnakus ajakirjanikele.

Näiteks oli meie kaitseväe senistel soomustransportööridel Pasidel peal küll suuremat sorti kuulipilduja, kuid CV90 35mm kiirlaskekahuri tulejõud on hoopis võimsam. Uutest soomukitest on ka ümbruskonna jälgimine oluliselt mugavam ning kuna tal on roomikud, siis on ka maastikuläbivus oluliselt etem. Sedalaadi soomukid on seejuures piisavalt uued, et täpseid andmeid, millele CV90 soomus vastu peab, keegi vabatahtlikult ei jaga.

Kõige selle juures mahub neisse tule alt pakku siiski seitse sõdurit. Kaitseminister Hannes Hanso võrdles täna uusi soomukeid isegi nutitelefonidega. 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm lisas nende võimete demonstratsiooni eel siiski, et erinevalt nutitelefonidest ei ole CV90-l kombeks ise põlema minna.