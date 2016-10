Zeinab rääkis kohtule, et tegelikult oli tapjaks mehe vend, kes oli teda korduvalt vägistanud. Mehe vend oli keelitanud teda mõrva üles tunnistama lubadusega, et ta annab naisele andeks (islami seaduste järgi on mõrvaohvrite sugulastel õigus süüdlasele andestada ning nõustuda rahalise kompensatsiooniga), avaldas Amnesty International.