Tartu Ülikooli hing. Kui teisel veerandil tegi Kalev/Cramo 22:6 vahespurdi, tundus, et mäng on tehtud. Kohtumist domineeriti täielikult ning jõu ja võimsusega mängiti tartlased eriti korvi all üle.

Mahuka peatüki saaks kirjutada, mis juhtus Kalev/Cramol viimasel veerandil, kuid lühidalt kokkuvõttes kaotati rünnakul igasugune agressiivsus ning hakati liialt palju isetsema ja pall seisis väga palju. Kui avapoolaeg võideti lauas mäekõrguselt, siis selles elemendis jäädi mängu lõpuks võõrustajatele alla 36:42.

Eelmise põhihooaja kaotuseta läbinud Kalev/Cramo leiab end nüüd aga tabeli põhjast ühegi võidu ja kolme kaotusega.

2. Kas mängus oli pinget?

Ainult viimasel veerandil ja veel milline. Avaveerandil, kui mäng oli küllaltki tasavägine (20:17 Kalevile), puudus varasematest (põhihooaja) derbidest tuttav põnev ning pingeline atmosfäär. Vahepeal oli tunne, et justkui vaataks kahe suvalise meeskonna vahelist madistamist, kus midagi pole kaalul.

Viimasel veerandil aga kõik muutus, sest Tartu näitas head mängu. Muidu vaikne olnud rahvas hakkas täiest kõrist karjuma ning järsku tundus, nagu oleks tegu finaalmänguga. Gert Dorbeku mängu võitnud kolmene 6,7 sekundit enne lõppu oleks äärepealt Tartu Ülikooli spordihoonelt katuse ära võtnud.

3. Kuidas mängisid Tartu Ülikooli noored Ivo Van Tamm, Hendrik Eelmäe ja Robin Kivi?

Nii ja naa. Olude sunnil peab Kullamäe kasutama noori rohkem, kui ilmselt sooviks. Kui Ivo Van Tamm sai korralikult mänguaega (üle 17 minuti), siis teiste roll jäi episoodiliseks (mõlemal umbes 12 minutit). Eelmäelt ja Kivilt ei saa oodata suuri tegusid, kuid rünnakul on nende kasutamine limiteeritud (kumbki ei teinud ühtegi viset) ning kaitses on nende ülesanne võimalikult hästi vastastel ees olla. Praegu jääb varsti 16-aastaseks saava Eelmäe ja 17aastase Kivi jaoks meistriliiga tase silmnähtavalt liiga kõvaks. Van Tammilt ootaks aga suuremat panust. Kaitses suurte eksimustega silma ei jäänud, kuid rünnakul ei suutnud tekkinud võimalusi ära kasutada.

4. Kes oli mängu parim?

Mandell Thomas. Thomas oli just see, kes vedas Tartu tagasi mängu ning võttis palju enda peale. Teisalt oleks ta äärepealt olnud ka patuoinas. Otsustavatel hetkedel jäi alles ülikooli lõpetanud ameeriklasel kogemustest vajaka ning patustas tiimiliidrina liiga palju - küll kaotas palli, sooritas liiga hulle viskeid, kuid kõik hea, lõpp hea. Thomase arvele kogunenud 20 punkti, 8 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu räägivad enda eest.

4. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Tartu Ülikool peab mehed terveks saama. Jätkuvalt on puudu Kent-Kaarel Vene ja Kristen Meister, täna istus vigastusega väljas ka möödunud nädalal Meistrite liiga eelvoorus eriti lauavõitluses hiilanud Venky Jois. Ohtrate vigastuste tõttu peab Kullamäe kasutama duubelmeeskonnast noori, kellele on küll meistriliiga kogemus igati kasulik, aga üldises plaanis kannatab Tartu meeskonna mäng. Kõigest hoolimata suudeti teisel poolajal näidata vahepeal suurepärast mängu ning hinge ja tahtmisega saadi oivaline võit.

BC Kalev/Cramo teine poolaeg paljastas väga suuri puudujääke nii rünnakus kui kaitses. Raskusi oli katte-kattest kaitsmisega ning rünnakul mindi liialt isetsema ning pall seisis liialt palju. Kui esimene poolaeg, eriti teine veerandaeg, näidati kena korvpalli, siis viimased 20 minutit tekitavad Alar Varrakule suure peavalu ja mure, kuidas võistkond mängima saada.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Gert Kullamäe TV6 otse-eetris: "Eks see kõva võitlusega tuli. Enne mängu sai rõhutatud, et meil on palju kosseisulisi probleeme ja võtsime päris koolipoisse siia appi, aga võitlema peab kõik 40 minutit. Ja poisid võitlesidki, ka lootusetus seisus. Üks võidu võti oli kindlasti, et me sinna lauda läksime ja laudu saime, isegi nii pika koosseisu vastu."

7. Mis saab edasi?

Tartu Ülikool sõidab reedel Pärnusse, kus kohtutakse meistriliiga mängus sealse võistkonnaga. Juba järgmise nädala teisipäeval aga alustatakse FIBA Europe Cup'i alagrupiturniiri kodusaalis Austria meeskonna Oberwart Redwelli vastu.