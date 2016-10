Ettevõtlusminister Liisa Oviir (SDE) kommenteeris EASi tehtud otsust nõuda president Ilveselt tagasi vaid kümme protsenti (19 039 eurot - toim) Ärma Talu tarbeks antud toetusest, et tänaseks pole ilmnenud asjaolusid, mis tingiksid sellise otsuse muutmist.

"Nii nagu toetuse saaja, peab ka selle andja arvestama toetuse taotluses antud lubaduste ja EASi tehtud otsustega. Antud juhtumi tagasinõude täpne määr määrati juba 2012. aasta EASi juhatuse otsusega. Tänaseks pole ilmnenud asjaolusid, mis tingiksid otsuse muutmist," rääkis Oviir Ärilehele.

"Iga üksikut projekti analüüsitakse eraldi, sest projektid on väga erineva sisu, tingimuste ja eesmärkidega," lisas Oviir, kelle sõnul sõltub tagasinõude määr sellest, kui suures ulatuses on toetust sihtotstarbeliselt kasutatud ning kuivõrd on projekti eesmärgid saavutatud.

Refereeritud artikkel on tervikuna Delfi Äripäevas.