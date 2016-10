Ametist lahkuva presidendi 94 000 euro suurune hüvitis võib ajada küll kadedusest roheliseks, kuid midagi pole teha, sest seadus näeb selle maksmise ette. Küll on aga oluline mõista, et toetus jaguneb kaheks.

Ilves saab 63 000 eurot ühekordset hüvitist, mis on mõeldud tegeliku eluga kohanemiseks ja sisseseadmiseks pärast Kadrioru lossi eraldatuses veedetud aastaid. Praktikas on tema elu Ärmal Eesti elatustaset arvestades riigi kulul juba niigi hästi sisse seatud.

Kuid see pole veel kõik: Ilves suutis äsja üle trumbata isegi mustkunstnik Jürgen Veberi, kellelt EAS nõuab tagasi 133 000 eurot, sest tema pidi EASile oma kodu rajamise eest tagasi maksma vaid 10 protsenti algsest 190 000 eurost. Kumb neist on suurem trikimees?

Kui EASi otsus jääb nende südametunnistusele ja ametkondadele lahata, siis ajale jalgu jäänud seadusi on õnneks võimalik vajadusel kohendada. Nii saab president praegu veel 31 000 eurot kompensatsiooniks viie aasta kasutamata puhkuse eest ja see on küll liiast. Seega tuleb viga seadusandjal mitmel põhjusel ära parandada.

Nimelt võimaldab seadus riigipeal jätta puhkus välja võtmata ja saada selle eest hüvitiseks 13. kuupalk. Tavainimesel sellist võimalust pole, sest kasutamata puhkus aegub järgmise aasta lõpuks ja tööandjad ei pea selle eest hüvitist maksma. Oleks naiivne arvata, et riigipea ei puhka viie aasta vältel üldse, kuigi Ilves on seda väitnud. Puhkab ikka, olgu selleks siis pikad nädalalõpud Ärmal või rohkem kui nädalased reisid lombi taha. Seda veidram on vaadata, kuidas USA ja Venemaa presidendid puhkavad, kuid Eesti riigipea teeb rehepappi.

Asendamatuid inimesi pole olemas ja riigipea võimu üleandmine kohusetäitjale puhkuse ajaks on puhtalt töökorralduslik küsimus ning jutt 24/7 Eesti riigi nimel rügamisest sobis ehk taasiseseisvumise aegadesse, mitte enam tänapäeva. Pealegi on riik võtnud suuna tarbetute ja ebaõiglasena näivate erisuste kaotamisele. Nii pole meil enam riigikogu ega kohtunike palju paksu verd tekitanud eripensione. Samuti kaovad politseinike ja kaitseväelaste eripensionid.

Oleme rahvusvaheliselt kiitnud meie lihtsat maksusüsteemi, mis mõõdab kõigile ühe mõõdupuuga. Samasugune lihtsus on kohane ka pensionisüsteemile ja puhkuste kasutamise korrale. Lubame Eesti riigipeal lõpuks ometi kord aastas puhata!