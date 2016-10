"Ilmselgelt pole siduriga kõik korras," tunnistas austerlane. "Meie esimese hinnangu kohaselt ei tööta sidur lahtilaskmisel väga hästi, aga see on ka probleemi lihtsustamine. Tegu on raske süsteemiga ja see pühapäeval ei töötanud."

Wolff kinnitab, et nende süsteemi ei kasuta sarjas mitte ükski teine võistkond. Kuigi tegu on hea süsteemiga, on ka sel vead. "Sõitjad on isegi muutnud oma kindaid, et saada paremat starti. On ka vahe, kuidas pöördeid tõsta ning juba see on väga keeruline. Kõik peab minema õigesti."