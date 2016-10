Sellest, et Venemaa maailmavallutusplaanid ei lõpe Ukrainaga ja Süüria on idanaabrile suurpolügooniks, on räägitud enam kui aasta. Nüüd on siis asi nii kaugel, et Venemaa näitab musklit, allveelaevu ja ründelennukeid mitte ainult Rootsile ja Baltimaadele, vaid taas ka Ameerikale.

Kui lüüa lahti mõni idanaabri ajaleht, siis tundub, et kolmas maailmasõda käib juba täie hooga. Izvestija pealkirjad räägivad ise enda eest: Venemaal on formeeritud uus raskepommitajate deviis; kaitseministeerium saab arktilised soomukid; Vene Spetsnaz saab kopterieskadrilli; Vene suurtükivägi suurendab tulekiirust; armeele loodi roomikutel Terminaator. Need on vaid murdosa ühe ajalehe paari päeva sõjalis-patriootilistest pealkirjadest.

Roomikutel Terminaatoriga võib hirmutada peamiselt lähinaabreid. Paraku annab leht edasi ka Putini hirmujudinaid tekitava sõnumi Ameerikale. Artiklis „Putini ultimaatum“ tõdetakse, et paljud on pahaselt küsinud, miks Vene tankid ei võtnud 2014. aastal Kiievit, Lvivi, Varssavit ja Pariisi? Samas lehes antakse maailmale teada, et Venemaa ei viinud õhutõrje raketikompleksi C-300 Süüriasse mitte niisama, vaid seda ollakse valmis ka NATO vastu kasutama.

Lõppude lõpuks, meil on juba tulnud Ameerika lennukeid Koreas ja Vietnamis alla tulistada, konstateerib Izvestija.

Aga Kremlil on ka toredamaid uudiseid. Nimelt pudenes Krimmi varasid jagades üht-teist armeelegi, kes sai enda käsutusse kaks Ukraina siseministeeriumile kuulunud sanatooriumi.