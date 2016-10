Rootsis visiidil viibiv peaminister Taavi Rõivas kohtus täna Rootsi peaminister Stefan Löfveniga, kellega arutati kahe riigi majanduskoostööd ja energiaprojekte, samuti Euroopa Liidu ees seisvaid väljakutseid. Rootsi ja Eesti majanduskoostöö teemal ütles peaminister Rõivas, et Rootsist on saanud Eesti olulisim majanduspartner.

"Mitmete Rootsi suurettevõtete otsus oma arendustegevus Eestisse tuua näitab, et meie teadmispõhine ja innovatsioonile suunatud ettevõtluskeskkond on usaldusväärne ja konkurentsivõimeline," ütles Rõivas Rootsi ametivennaga kohtumisel.

Rootsi on Eesti suurim välisinvestor ja olulisim ekspordi sihtriik. Rootslased on Eestisse investeerinud 4,5 miljardit eurot, mis on üle 25 protsendi Eestisse tehtud otseinvesteeringutest. Eesti ettevõtete eksport Rootsi moodustas septembris 17 protsenti kogu ekspordist, edastas Riigikantselei.