"Eesti inimesed peaks ennast rohkem ennetavalt kontrollima, mitte minema siis arsti juurde, kui on häda. Eriti see käib meesterahvaste kohta,“ juhib ta tähelepanu tervisele.

Täna toimus riigikogus südamepäev, mille raames said kõik riigikogulased mõõta enda vererõhku, kolesterooli ja veresuhkrut. Samuti avanes võimaus teha südame ultraheliuuring. Istusime riigikogulase Rainer Vakraga malelaua taha ja rääkisime tervisest.

Aga kui palju riigikogulased tervisele tähelepanu pööravad? Tuleb välja, et täitsa arvestataval tasemel. Vakra toob näiteks riigikogulaste endi korvpallimeeskonna: "Näiteks eile just käisime Pärnu-Jaagupis korvpalli mängimas. Nii palju, kui vähegi aega on, püüame ka kollektiivselt sporti teha, mis lisaks liiklumisele ühendab ja parandab erakondade vahelist suhtlust ja kommunikatsiooni.“

Kui tervis on hea, siis tuleb poliitika ka paremini välja?

Rainer Vakra teab öelda, et aastatega on ka riigikogu jõusaali kasutamise trend kasvanud. Sellest tekib küimus - kes on riigikogu kõige suurem jõusaalihunt? Rainer Vakra teab rääkida ainult enda erakonnakaaslastest - sotsiaaldemokraatidest.

„Meie fraktsioonist on Sven Mikser ja Rainer Vakra, meie koos peale tööd seal käime ja eks meil on omavaheline, naljaga pooleks öeldes - mõõduvõtt,“ kommenteerib ta.

Mõõduvõtt näeks siis nii välja, et 400 meetri jooksus oleks Mikseril 10 sekundiline edumaa Vakra ees, kes peaks ta jooksurajal kätte saama. Mehed pole jõudnud kihlvedu realiseerida, kuid see on nende omavaheline motivaator, mida trennis meelde tuletavad üksteisele.

Tervis siis korras?

Vakra tõdeb, et õnneks peab ta arsti külastama suhteliselt harva. Riigikogulased said südamepäeva raames teha ka ultraheliuuringu, millega on võimalik tuvastada kaasasündinud südamerikkeid, südame strukturaalseid ja klapihaigusi.