Kuigi TS Laevade tellitud uut parvlaeva Leiger novembri alguseks Eestisse ei jõua, võime sellele pilgu heita videoklipi kaudu, mille on YouTube’i postitanud ikon Production.

Eesti tellijate seisukoht on, et kuna varuplaan rendilaeva näol on aasta lõpuni olemas, ei kiirustata türklasi takka Leigeri üleandmisega. Parem tehku türklased töö korralikult valmis.

Kuupäeva, millal Leiger Eestis randub, TS Laevade OÜ juhatuse liige Kaido Padar ei ole soovinud ennustada. Eesti Päevalehe andmetel on laevafirma andnud siseringi kuuluvatele asjaosalistele teada, et kõige varasem kuupäev, millal esimene laev Leiger neile Türgist üle antakse, on 15. detsember.