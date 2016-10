Õhtuleht: as tervitate võimalikku võimuvahetust Keskerakonnas? Kuidas hindate Jüri Ratase võimalusi saada Keskerakonna esimeheks?

Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees: Meie oleme oma erakonnas võtnud seisukoha, et teise erakonna sisetoimimisse pole mõistlik sekkuda. See on ikkagi keskerakondlaste, erakonna liikmete asi oma erakonna juhtkond valida ja poliitiline suund paika panna.

Küll aga on meie sooviks, et võimuvõitlus Keskerakonnas saaks lahenduse, sest parlamenditöös on selgelt tunda, et suurim opositsioonipartei on rivist väljas.

Ma ei hakka spekuleerima, kellel on lootust saada esimeheks või milline hakkab olema juhatuse ja volikogu nägu. Meie teeme koostööd Keskerakonnaga neis küsimustes, kus meil on kattuvad huvid ja isiklikud sümpaatiad on siin teisejärgulised.