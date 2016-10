Õhtuleht: Kas tervitate võimalikku võimuvahetust Keskerakonnas? Kuidas hindate Jüri Ratase võimalusi saada Keskerakonna esimeheks?

Rainer Vakra, riigikogu liige, SDE: Sisetüli üheski erakonnas ei ole tore, see halvab organisatsiooni tegevuse ning raskendab koostööd teiste erakondadega. Hiljuti nägime presidendivalimiste kontekstis kisklemist Reformierakonna ridades – parlamendi koostöövõimele ei olnud see kuidagi hea. Õnneks taastus neil üksmeel kiiresti, kui tuli Juhan Parts Eestist ära Euroopasse saata.

Tülid Keskerakonnas on aga kestnud kaua ning selgus on hea nii erakonnale endale kui ka Eesti poliitmaastikule tervikuna. Eks see sunnib ka tänast valitsust pingutama, kuna tekkimas on alternatiivsed võimalused valitsuse moodustamiseks.

Olen veendunud, et Jüri Ratas on oma viie aasta tagusest kaotusest palju õppinud ning seekord on tema võiduvõimalused ka märkimisväärselt suuremad.