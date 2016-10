Eesti koondise ja Kalev/Cramo füsioterapeut Priit Lehismets teatas, et rahvusmeeskond oli tänavu nii heas füüsilises vormis, sest kõik mehed said täiega trenni teha.

„Koondis oli noorem. Polnud Kangurit, polnud Taltsi ehk neid vanemaid mängijaid, kes paratamatult võtavad kuskilt hoogu maha. Noored panid jõhkralt vunki juurde. Kõik, mis tahtsin teha, sai sel aastal ka tehtud," sõnas Lehismets peagi ilmuvas Basketball ajakirjas antud intervjuus.

"Noored panid jõhkralt vunki juurde. Kõik, mis tahtsin teha, sai sel aastal ka tehtud. Kui Sokk andis mulle tänavu enne saalitrenni ÜKE harjutuste jaoks 45–50 minutit, siis enne Riia EMi pidin ma saalidrillid ära tegema 20 minutiga, et lihtsalt mehi mitte ära lõhkuda.“

Samuti rääkis tugev maratoonor Kalev/Cramo leegionäridest, kes ei pidavatki olema nõnda kõvad mehed nagu pealtnäha paistab. „Ma ei tea, kuidas NBAs on, aga need, kes meil käivad, on ikka räiged kaerad. Alguses on jutu järgi jube kõvad trennimehed, aga siis ühel hetkel ütlevad, et see pole normaalne, kui palju te Eestis trenni teete. Igal aastal on sama jutt."

Ta lisab: "Väliselt näed küll, et nad on lihaselised ja vormis, kuid musta inimese anatoomia on natuke teistsugune kui valge oma.“