Poelettidel on palju võõrapärase nimega ilutooteid. Ilukool tuleb appi ja selgitab, millega on tegu.

Ilmselt on kõik pannud tähele, et huulepulkade ja huuleläigete kõrvale on tulnud mitmeid väljamaiste nimedega ilutooteid, mille puhul võib jääda arusaamatuks, millega on üleüldse tegu.

Ilukool on varasemalt tutvustanud juba seda, mis asi on lip stain, concealer, highlighter, bronzer, setting spray ja brow filler. Sel korral on järg lip oil'i käes.

Millega tegu, vaata juba juuresolevast videost!