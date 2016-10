Nicole Kidmani kahtlaselt nooruslik väljanägemine Mill Valley filmifestivalil ei jäänud tema fännidel kahe silma vahele.

49aastane näitlejatar ei paista olevat karjääri algusaegadest saadik päevagi vananenud.

“Liiga palju ilulõikusi,” kommenteerib keegi Twitteris. “Tema nägu on ilmetu ja kummaline.” Mõni poolehoidja jällegi väidab, et Kidman näeb praegu loomulikum välja kui mõni aeg tagasi. “Näos on vähem botoxit ja täitesüste,” vahendab Ilta-Sanomat üht Twitteri sõnumit.