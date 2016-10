Vaimses plaanis tähendab see kokkuvõtete tegemist, meenutamist ning vanast ja liigsest loobumist. Jätkuvalt on oluline positiivne ellusuhtumine ja hingerahu. Nii nagu puud ja põõsad langetavad sügisel oma tarbetuks muutunud lehed, peaks inimene lahti saama tarbetutest ambitsioonidest ja kasututest emotsioonidest hinges. Sellele aitab kaasa helduse arendamine – kinkige, annetage ja loobuge. Sügis lubab aduda seda, mis on meie elus tõeliselt väärtuslik.

Sügisel päevad lühenevad ja elutempo aeglustub. See on küpsemise, viljade noppimise ja tallele paneku aeg, ettevalmistus talveperioodiks.

Et töödest vintsutatud liigesed ja lihased öösel paremini välja puhkaksid, on hea õhtul enne magamaheitmist end pisut mudida. Lihtsamad, kuid tõhusad võtted on patsutamine, pühkimine ja väikeste ringikestega hõõrumine. Alustatakse ülevalt ja liigutakse järk-järgult allapoole, haigemate kohtade juures pikemalt peatudes. Samaaegselt võib haigeid kohti sisse määrida. Kui tuul ja külm sügisel kontidesse poevad, on suur abi ka saunas käimisest ja vihtlemisest.