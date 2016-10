Ta selgitab, et elab üksi ja on harjunud, et teda külastavad inimesed helistavad ette ja koputavad ka uksele.

Naine kuulas parajasti mõnusat muusikat oma magamistoas, mistõttu ei kuulnud, kui uks avanes.

"Ei, ta ei tulnud mu magamistuppa, aga ma olin keset võimsat orgasmi ja tegin valju häält, kui taipasin, et midagi on valesti," meenutab ta, kuidas ta voodist püsti kargas ja kiirelt seejärel riidesse pani.

"Kui ma magamistoast väljusin, siis nägin, et ta kiirustas lastega autosse," on naine segaduses, sest ei oska nüüd õega enam kontakti leida.

Asja tegi hullemaks see, et pahane õde helistas orgasmi kogenud sõsarale, et teda tehtu eest sõimata. Ootamatult külla tulnud õde on solvunud, et tema lapsed midagi taolist pidid kogema.