Soome piirivalve tegi avalikuks esialgse uurimise tulemused seoses eelmisel nädalal aset leidnud piiririkkumisega.

Raporti kohaselt lendas 6. oktoobril kell 16.42 ja kell 21.33 Soome õhuruumi kaks Vene hävituslennukit Su-27, vahendab Helsingin Sanomat. Hävitajad viibisid neile keelatud tsoonis ligi ühe minuti, kõige sügavamal viibiti õhuruumis 1,2 ja 1,9 kilomeetri kaugusel piirist.

Soome lahe rannavalve ülema asetäitja Jani Järäineni sõnul on raske öelda, kas tegu oli sihilike piiririkkumistega või ei. Siiski kinnitab ta, et uurimine on välistanud, et rikkumisi ei põhjustanud ilmastikutingimused.

Järäinen ütleb kokkuvõtteks, et intsident jääb ebaselgeks.