Robbie Williams tunnistas, et valuline liigesepõletik on tema elu põrguks teinud, kuid see ei takista teda laval tantsimast.

Haigus paiknevat seljas. “Jalgpalli ma taguda ei saa,” nentis veel suvel vutti mänginud 42aastane laulja Evening Standardi intervjuus. “Mul on väga pingul põlvekõõlused, peaaegu olematud sääremarjad. Ma tantsin nagu purjus isa pulmas. Aga millegagi tuleb laval ju aega täita.”