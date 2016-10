Täna algab Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti helkurkampaania „Olen silmapaistev“ . Kampaania eesmärgiks on inspireerida elanikkonda läbi uudsete lahenduste tutvustamise leidma sobivaim viis enda pimedal ajal nähtavaks tegemiseks. Helkurikampaaniale on oma näo ja hääle andnud superstaar Karl-Erik Taukar, kelle popphitt ehib kampaaniavideot.

Eestlaste meelestatus helkuri vajalikkuse osas on ülikõrge - 2015.a küsitluse kohaselt on see näitaja üle 14-aastase elanikkonna seas 91% ja laste puhul 99%. Tegelikkuses kinnitab enda rõivale mõne enda nähtavaks tegemise vahendi 66 % täiskasvanutest. Helkuri mittekandjad on reeglina 16-34-aastased, mehed, tallinlased ja igapäevased autosõitjad.

Politsei- ja Piirivalveameti andmete kohaselt jättis 2015.aastal liikluses elu 24 jalakäijat, kellest 16 said surma pimedal ajal. Hukkunutest vaid kolm kandsid helkurit. Jalakäijaõnnetused toimuvad suures osas neljas linnas- Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Eelnevat arvesse võttes ei saa keskenduda ainult helkuri vajalikkusele maanteel, vaid aina suurema tähelepanu all on ka asulakeskkond oma spetsiifikaga.