Rokilegend Rod Stewart, kelle prints William teisipäeval rüütliks lõi ja kes on nüüd ametlikult Sir Roderick, on enda sõnul seitsmendas taevas. “Oleks mu ema-isa ometi kohal olnud!”

Stewartit saatsid Buckinghami palees tema kaunis noor kaasa Penny Lancaster ning nooremad lapsed Alastair ja Aiden. Pärast kombetalitust avanes staaril võimalus printsiga veidi juttu ajada. “Me rääkisime muusikast ja ta ütles: “Nii tore, et te ikka veel rokite,”” kirjeldas Stewart vestlust. “Ja mina vastasin: “Mis mul üle jääb – mul on kaheksa last!””

Rodi sõnul õnnitles prints teda pika karjääri puhul. “Ütlesin, et see teeb mind väga õnnelikuks. Ma lihtsalt oleksin tahtnud, et mu ema-isa oleksid kohal olnud ja seda näinud.” Õhtul kohtus Stewart vastuvõtul ka kuninganna Elizabeth II enesega.