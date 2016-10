Hussari teise mängufilmi "Luuraja ja luuletaja" peategelaseks on sarmitu salapolitseinik Gustav Tukk, kes kohtub salapärase mustlannaga. Peagi selgub, et tegemist on Vene luure poolt talle seatud lõksuga. Et vastase kavatsustele paremini jälile saada, antakse Gustavile käsk suhet jätkata. Paraku kipub ülesanne mehel üle jõu käima, sest eneselegi ootamatult on ta vaenlasesse armunud. Mustlanna vastu tunneb romantilist huvi ka luuletaja Miku Tähn, kes on paras tüütus. Käivituvad protsessid, mis ei tõota ühtegi head lahendust.