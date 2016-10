Keskerakond ei võrdugi Edgar Savisaarega? See küsimus paneb Jüri Ratase hetkeks vaikima. Ta märgib viisakalt, et iga liige annab oma panuse. "Kui räägime traditsioonilisest võrdlusest, siis Savisaar on väga oluline persoon, aga aeg on teha muutusi ja teatud otsuseid..."

Tänasel pressikonverentsil olid nii Ratas kui Kadri Simson Savisaare osas pigem leebed. Mainiti sedagi, et Savisaarest võiks saada Ratase juhitavas Keskerakonnas auesimees.

Ilmselgelt on Savisaar ise huvitatud siiski vaid võidust. Hommikul saatis Ratas Savisaarele sõnumi, et kandideerib kongressil partei esimehe kohale (telefonikõnele Savisaar ei vastanud). Kas Savisaar saatis vastusõnumi, soovis edu? "Ta saatis sõnumi, et võttis teadmiseks," nendib Ratas intervjuus Õhtulehele.

Ta ei taha spekuleerida, kas oli juhus (nii Savisaar ise defineeris - toim), et pressikonverentsid toimusid täna pea samal ajal. Ratase sõnutsi tegi ta lõpliku otsuse kandideerida Keskpartei etteotsa alles selle nädala alguses ning siis pandi ka paika, et sellest teavitatakse avalikkust täna.

Ratas nendib, et parteikaaslased on murelikud ning ennekõike on probleemiks partei finantsolukord. Ratase sõnutsi oleks viimases hädas parteile garantiiks olemasolev kinnisvara, aga ta loodab, et nii kaugele asi ei jõua. Täna on Keskerakonna 25. sünnipäev ning Ratas loodab, et see ei jää kindlasti viimaseks suureks tähtpäevaks.