Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on seisukohal, et araabia

kultuuridest pärinevate näokatete burka ja niqab´i kandmine avalikes

kohtades peaks Eestis olema keelatud ning esitas täna riigikogule

eelnõu, et viia vastav täiendus sisse Eesti korrakaitseseadusesse.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas selgitas, et Eestis ja enamikus teistes Euroopa riikides ei ole varem olnud vajadust kõnealust valdkonda seadusandlikult reguleerida, aga immigratsioonikriisi ning kasvava asüülitaotlejate hulga ja terrorismiohu tõttu tuleb seda teha.



„Seni Eestis eksisteerinud peamiselt tatarlastest koosneva islamikogukonnaga ei ole probleeme olnud, sest nemad burkat või niqab´i ei kanna. Küll on nad aga hädas viimasel ajal Eestisse tulnud radikaalsete islamistidega, kes püüavad kaasatoodud tavasid neile peale suruda,“ ütles Põlluaas.

Põlluaasa sõnul ei tunnista islamiusuliste kultuuritaust ja kombed sugudevahelist võrdõiguslikkust, nagu Eesti tavad, kultuur ja seadusandlus ette näevad.