"Ajalooliste romaanide puhul on struktuur nii tugevalt ees, see aitab, kuid vahel kammitseb, aga vähemasti tead, mis treppi mööda sa liigud," rääkis Sander "Seitsmestele uudistele".

"Ta on väga huvitav naine. Ajad on sellised, nagu nad siis olid, Eesti ühiskond, sa pead seal laveerima venelaste ja sakslaste vahel. Ta on bordell kui sündmus," sõnas Palmiste, kes aidanud kaasa ka näitlejate garderoobi võimalikult ajastutruule täiendamisele. Osa rõivaist on Palmiste ise ostnud või internetist tellinud. Ta paneb inimestele südamele, et kui kellelgi on 1940ndatest pärinevaid kübaraid, kingi või kotte, oleksid nad tänulikud, kui saaksid neid seriaalis kasutada.