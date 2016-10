Riigikogu Keskerakonna fraktsioon edastas täna haridus- ja teadusminister Maris Laurile arupärimise, millega soovitakse tuua selgust küsimustele, mis puudutavad õpetajate töötasu ning nende töökoormust. Arupärijate esindaja Märt Sultsi hinnangul näitavad erinevad uuringud ja õpetajate iganädalased kogemused, et nende tegelik tööaeg ületab järjepidevalt ettenähtud 35 tundi nädalas. Lisatööd tuleb aga teha sisuliselt ilma selle eest tasu saamata.

„Haridustöötajate tööaeg on määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Paraku on õpetajatel sellest nõudest pea võimatu kinni pidada. Lühendatud töönädalasse peaksid õpetajatel justkui mahtuma kõik tema tööga seotud ülesanded. Endise koolijuhina tean, et ei ole võimalik anda tunde, neid ka ettevalmistada, olla samal ajal klassijuhataja ning tegeleda kõiksugu dokumentatsiooniga ning mahutada see kõik veel ka 35 töötunni sisse. Soovime minister Laurilt saada detailsemat selgitust, millistel alustel kujuneb õpetajate täistööaja töötasu,“ selgitas arupärimise tagamaid pikaaegne koolidirektor Märt Sults.

Ka ülejäänud arupärimise küsimused keskenduvad ennekõike õpetajate töökoormuse ning palga probleemidele. Märt Sultsi sõnul on arusaamatu, miks peavad Eesti õpetajad töötama ülekoormusel, kuid selle eest vastavat palka ei saa.

„2017. aasta riigieelarve seletuskirja järgi soovib valitsus tõsta õpetajaameti atraktiivsust ja mainet ning eesmärk on, et meie koolides töötaksid pädevad ning motiveeritud õpetajad. Nende ilusate sõnade taustal eraldatakse aga õpetajate palgafondi kasvuks kõigest kolm protsenti lisaraha. Olen üsna veendunud, et tegelikult reaalne sissetulek tuleval aastal ei kasva. Soovime, et minister kinnitaks, et järgmise aasta riigieelarves ettenähtud õpetajate palgafondi kasv jõuab ka reaalselt õpetajate pangakontole,“ lõpetas Märt Sults.