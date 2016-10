Kurkum on üks enimuuritud vürtse maailmas. Küllap on põhjus sellest, et seda võimast vürtsi on tervise huvides ära kasutatud juba iidsetest aegadest saati ning teadlased soovivad teada selle vürtsi tegelikku mõju tervisele.

Teadlaste sõnul peituvad kurkumi tervistavad omadused selles sisalduvas kurkumiinis – võimsas antioksüdandis, mis teeb kehale palju head, kirjutab Healthy Life Tricks. Igatahes - kurkum on maitseaine, mida võib panna peaaegu iga toidu sisse ning kõrvaltoimeid ei esine.

Ning kui teil esinevad järgmised tõved, võiksite kaaluda kurkumi lisamist oma igapäevasele toidulauale – teadlased on kurkumi mõju neil juhtudel kindlaks teinud.