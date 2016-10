Prantsuse koolides keelustati lõhkised teksad ja dressipüksid. Õpilased pole taolise otsusega ilmselgelt rahul, mistõttu korraldati eile kahes koolis protestiüritus.

Pariisist 40 kilomeetrit eemal asuva Limay kooli 140 õpilast saabusid teisipäeval protesti märgiks kooli spordiriietuses, vahendab The Local. Kohaliku ajalehe Le Parisieni andmeil oli neid toetamas ligi 400 inimest.

Kuid mitte kõik pole teksa- ja dressikeelu vastu. "See on hea ettevalmistus enne tööle asumist," kiitis üks õpilane. "Jah, kuid me pole veel tööl," vastas seepeale üks protestijate leerist. "Meil on õigus end vabalt tunda," lisas ta.