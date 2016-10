Kuigi beebitoidu dieet on üks populaarsemaid dieete, mis väidetavalt peaks aitama nii mõnestki üleliigsest kilost vabaneda, siis tegelikult ei ole see sugugi nii efektiivne.

Ilmselt on igaüks kuulnud beebitoidu dieedist ja sellest, kuidas kilod seda süües otsekui mühinal kaduma peaksid. Tegelikult ei ole see aga sugugi nii nagu tundub, kirjutab Women's Health Magazine.

Põhjus, miks beebitoit ei tee kedagi saledaks peitub sellest, et tegelikult ei ole ju tegemist sugugi mingi dieettoiduga, vaid tavalise toiduga, mis on lihtsalt püreestatud kujul. Kuna toit on aga vedelal kujul, ei saa organism aru, millal on piisavalt söödud ning kokkuvõttes võib juhtuda, et kaloreid ahmitakse sisse palju rohkem kui tavatoitu süües.