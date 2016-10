* Seks teeb naha ilusaks ja nooruslikuks. Seks parandab vereringet. Parem vereringe aitab hapnikul naharakkudeni jõuda ning tulemuseks on säravam jume – sellest ka seksijärgne õhetus. Regulaarsel seksil on kestev mõju, sestap võib see anda noorema väljanägemise. Seks tõstab kollageeni tootmist, mis hoiab ära vanusega kaasnevaid pigmendilaike ja naha lõtvumist.

Seks on nauding igal juhul. Eriti nauditav on see juhul, kui on tõestatud selle kasulik mõju psüühikale, kirjutab AolHealth ja toob välja 14 seksi head mõju nii tervisele kui ilule.

* Seks teeb juuksed ilusaks. Hormoonid ei mõjuta vaid libiidot, vaid ka juuste seisundit. Uuringute järgi peegeldub rahuldav seksuaalelu juuste tervislikus väljanägemises, kuna suureneb organismi võime toitaineid omandada.

* Seks parandab sperma kvaliteeti. Mitmed uuringud on näidanud, et tihti seksivatel meestel on arvukamalt spermatosoide ning suurem kvaliteetse seemnevedeliku osa.

* Seks vähendab stressi. Kuigi stressi leevendamiseks on teisigi viise, aitab selle vastu ka seks. Tegevuse käigus vererõhk küll tõuseb, kuid regulaarne seksuaalelu aitab kokkuvõttes vererõhku ja stressi taset madalal hoida.

* Seks tugevdab küüsi. Seksi vallandatud hormoonid, mis nahale sära annavad, tugevdavad ka küüsi. See tähendab ju vähem lõhenemist ja murdumist ning püsivamat maniküüri.

* Seks mõjub südamele hästi. Seks aitab mehe eluiga tõsta. Uuringute järgi on vähemalt kaks korda nädalas seksivatel meestel väiksem südamehaiguste risk.

* Seks toimib loomuliku valuvaigistina. Seksil vabanev oksütotsiin vähendab valu ning aitab eriti hästi peavalu vastu. Samuti kiirendab seks haavade paranemist.

* Seks vähendab kaalu. Kuigi seks pole nii tõhus kaalu langetamise meetod, kui traditsiooniline trenn, võib sellest abi olla, kui on soovi kilodest vabaneda. On teada, et aktiivne seks põletab keskmiselt 170 kalorit tunnis.

* Seks vähendab riski haigestuda vähki. Uuringud on näidanud, et 20ndates meestel, kes said vähemalt viis korda nädalas orgasmi, vähenes eesnäärmevähi risk kolmandiku võrra, vanematel meeste puhul langes tõenäosus kuus vähemalt 21 seemnepurske korral.

* Seks hoiab hambad korras. Sperma sisaldab ohtralt tsinki, kaltsiumit ja teisi mineraale, mis hammaste lagunemisega võitlevad. Sagedane seks ei asenda küll regulaarset hambaarsti visiiti, kuid halba ta kindlasti ei tee.

* Seks aitab uinuda. Pärast seksi uinumisele on lihtne seletus – seda põhjustab orgasmi käigus vabanenud hapnikku.

* Seks tugevdab partneriga lähedust. Oksütotsiini kui armastuse hormoon aitab tõsta usaldust ja lähendab partnereid. Mida rohkem partnerid seksivad, seda enam hormooni eraldub ning üksteisele lähedasemana end tuntakse. Lisaks teeb oksütotsiin ka lahkemaks.