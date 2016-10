Tunned, et mehe elus on miski või keski, kes seal ei peaks olema? Need kuus märki võivad viidata, et talle on tekkinud armuke, kes naudib neid hüvesid, mis peaksid kuuluma ainult sulle, vahendab Womens Health.

1. Seks on totaalselt muutunud

Kas on mees muutunud voodis liiga tormiliseks? Kasutab uusi nippe? Häbelik mees kasutab voodis telefoni, et end ja sind igast nurgast pildistada?