Homme toimub Koeru Hooldekeskuses pidulik avaaktus 18-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötajate kutseõpet alustavale töötajale. Hooldustöötajate töökohapõhise tasemeõppe tellimist tingib vajadus kutseoskustega hooldustöötajate järele.

„Järva maakonnast võib varsti kujuneda meie uus statsionaarne õppekeskus. Oleme kaks korda koolitanud hooldustöötajaid Järvamaa haiglas ning kaks korda korraldanud koos Koeru Hooldekeskusega hooldustöötajatele konverentsi, nüüd alustame Koerus ka õppega,” ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme.

„Selle koolituse eesmärk on ühildada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli erialased kompetentsid hooldekeskuse parima praktikaga, et säästa meie töötajate tervist, parandada hoolduse kvaliteeti ja klientide heaolu ning hoida kokku asutuses hooldustegevusteks vajaminevaid ressursse. Seega, kui meil on oskuslikud töötajad, kes teevad oma töös õigeid valikud, säästavad selle läbi nii töötegemiseks kuluvat aega kui hooldusvahendeid, siis jääb hooldajatel lõppkokkuvõttes rohkem aega oma põhitööks, et rahuldada paremini kliendi vajadusi ehk tegeleda kliendiga personaalselt. Lõpuks saab läbi õigete töövõtete kasutamise tekkiva majandusliku säästu kasutada ära töötasufondi suurendamiseks, et tõsta õigustatud ootuse alusel erialase kutsetunnistusega professionaalsete hooldajate palka,“ ütles Koeru Hooldekeskuse juhataja Rünno Lass.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ raames. Õppekava nominaalne õppeaeg on kaks aastat ja õpingute üldmaht 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti. Õppekava lõpetamisel omistatakse lõpetajale kutseõppe tasemeõppe õpingute lõpetamist tõendav lõputunnistus ja lõpetajal on võimalus lisaks taotleda viis aastat kehtiv hooldustöötaja neljanda taseme kutsetunnistus.

Juunis toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtt hooldustöötaja erialale eestikeelsesse õppesse Tallinnas ning venekeelsesse gruppi Kohtla-Järvel.