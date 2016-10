Tõsielusarja "Tõelised Eesti mehed" treener Rauno tahab seekord meestele õpetada, kuidas leida motivatsiooni võistlust jätkata ka siis, kui käes on kõige raskemad hetked.

Viis tõelist Eesti meest on juba mitu kuud korralikult trenni teinud ja tervislikult toitunud, kuid vahevõistlused on näidanud, et nad kipuvad tihipeale juba enne võistlust vastastele alla andma.

Rauno kutsub appi kaks rekreatsioonikorraldajat, kes viivad mehed ränkraskele rabamatkale ja näitavad neile kuidas leida endas motivatsiooni ka siis, kui enam sammugi astuda ei jõua. Seekord võistlevad mehed minitriatlonil noortega ja loodavad saada oma esimese vahevõistluse võidu.

"Tõelised Eesti mehed" on TV3 eetris täna kell 20.