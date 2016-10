President Ilvese tegevus ning tuntus maailma juhtpoliitikute seas suurendasid Eesti sõnaõigust ning kõlapinda küsimustes, kus oli tähtis, et me saaksime kaasa rääkida. Ilvese ametiaja jooksul külastas Eestit nii George W. Bush kui ka Barack Obama, mis sümboliseerib ilmekalt Eesti ning USA tugevnenud sõprussuhteid. Tuleb meeles pidada, et enne Ilvese ametiaega ei olnud Ameerika Ühendriikide riigipead Eestis ametlikel visiitidel käinud.

Urmas Espenberg, EKRE fraktsiooni nõunik riigikogus: Ilvese suurim teene on tõestada Eesti rahvale, et heas ülikoolis õppimisest, närimiskummist, Twitteri säutsudest ja ameerika aktsendist ei piisa, et olla hea president. Ilves tõestas oma äraspidisel moel, et presidendi olulisem omadus on tema karakter – seda Ilvesel kahjuks polnud. Ärmatamise, naistevahetuse ja oma rahva sõimamisega näitas lahkuv president negatiivset eeskuju, milline üks president olla ei tohiks. Ühtlasi tuletas ta oma negatiivse eeskujuga meelde, et Eesti väärib presidenti, kes seisab meie riigi ja inimeste huvide eest, ühendab, mitte ei lõhesta rahvast, kuulab erakondi, arvestab opositsiooniga ja oleks ühtlasi rahva moraalne kompass. Ka negatiivne või hoiatav eeskuju võib olla mõnikord kasulik. Minu isa rääkis ikka, et kuna tema isa oli joodik, siis temast õnneks joodikut ei saanud.

Mart Nutt, riigikogu liige, IRL: Esiteks ta sai suurepäraselt hakkama rahvusvahelisel areenil ning tema esinemised olid kaubamärgiks Eesti riigile. Nii head suhted Ameerika Ühendriikide presidendiga kui Ilvesel on, poleks Eestis olnud kellelegi teisele jõukohased.

Teiseks tõstaksin esile Ilvese ulatuslikke teadmisi digivaldkonnas. Tema südameasjaks oli Eesti tutvustamine e-riigina laias maailmas ning sellele pühendus ta aktiivselt nii oma välisesinemistes kui ka sotsiaalmeedias. Meie jõuline e-riigi kuvand on suuresti ka Ilvese PR-töö.

Viimaseks tuleb tunnustada lahkuva presidendi püüet leida ühiskonnas sidusust ja üksmeelt. Võib-olla olid osade inimeste ootused ja lootused nii kõrgele kruvitud, et neid ta ei suutnud rahuldada, kuid minu hinnangul ta andis ikkagi olulise lisatõuke Eesti kodanikuühiskonna arengule.

Heljo Pikhof, riigikogu liige, SDE: Toomas Hendrik Ilves tegeles presidendiametis usinalt Eesti tutvustamisega välismaal ja tegi seda edukalt. Suuremas osas võib tema teeneteks vast lugeda Eesti e-eduloo tutvustamist maailmas. Lisaks asutas ametist lahkuv president Eesti Koostöö Kogu, mis koondab kodanikuühendusi ning on olnud oluliseks osaks meie kolmanda sektori jõudsal arengul.

Kalle Palling, riigikogu liige, Reformierakond: Nii president Meri, Rüütel kui Ilves on olnud mu arvates erinevad ja igaüks mingis mõttes erilised presidendid.

Eesti on väike riik, aga e-riigi ja digiteemade eestkõnelejana oleme murdnud ennast kogu maailmas absoluutsesse tippu. Seda tänu sadadele ja tuhandetele Eesti inimestele, kes töötavad iga päev selle nimel, et muuta riigiga asjaajamist kodanikele lihtsamaks ja aega säästvamaks. President Ilves on tutvustanud nende inimeste saavutusi ja kogemust kogu maailmale, tehes sellega Eestit maailmas palju suuremaks. Kui juba president Meri ajast on otsitud "Eesti Nokiat", siis president Ilves on tekitanud meis usu, et see on meil olemas. Eesti Nokia on meie avatud e-riik ja meie teadmised ning kogemus selles vallas.

Kersti Kaljulaid ütles ETV Valimisstuudios nii: "Luban alati reageerida, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või kui nõrgematele tehakse liiga". Kui lugeda viimaste nädalate väljaütlemisi ja kriitikat president Ilvese aadressil, siis naljakal kombel just nendele seisukohtadele kindlaksjäämist, eriti reageerimist juhul kui nõrgematele tehakse liiga heidetakse talle ette. Olgu selleks siis tema seisukohad kooseluseaduse menetlemise või pagulaskriisi tekkimise aegadel, kus president Ilves selgelt astus nõrgemate kaitsele. Ta ei olnud mingil juhul arg, nagu isegi tema vanad võitluskaaslased väita proovivad.