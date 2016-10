Suitsupriiks soovib saada 840 klassitäit lapsi ()

Programmi kuulub ka vaheülesande lahendamine. See ei ole kohustuslik, kuid see on lisavõimalus auhinna võitmiseks. Vaheülesandeks on lühivideo „Mida ägedat saab teha suitsetamise asemel“ tegemine.

Kõikide suitsupriiks jäänud klasside vahel loosib Tervise Arengu Instituut programmi lõppedes ehk aprillis välja 30 rahalist preemiat suurusega 270 eurot, mis on mõeldud matka, ekskursiooni või muu klassiürituse korraldamiseks.

2014. aasta koolinoorte tervisekäitumise uuring näitas, et elu jooksul on proovinud ükskõik millist tubakatoodet (sigaret, e-sigaret, huuletubakas, vesipiip) 20 protsenti 11aastastest, 49 protsenti 13aastastest ning 72 protsenti 15aastastest. Igapäevaselt tarvitab ükskõik millist tubakatoodet 4 protsenti 13aastastest ning 10 protsenti 15aastastest. Poiste keskmine vanus esmakordsel suitsetamisel on 11,9 ja tüdrukutel 12,2 aastat, kuid trend on, et suitsu proovimist alustatakse järjest hilisemas eas.