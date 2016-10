Eesti vanima venekeelse nädalalehe День за Днем paberlehe sulgemine on kaotus, mille suurust ja tagajärge on vene kogukonna jaoks raske prognoosida, arutleb riigikogu saadik Viktoria Ladõnskaja ERRi uudisportaalis.

"Olen kuulnud lugematuid kordi argumenti, et las hakkavad eesti keeles lugema ja polegi vaja venekeelset meediat. Uskuge mind – noored ja keskealised juba ammu loevad, aga see бабушка jääb nüüd ilma oma eesti inforuumist (kuigi see oli vene keeles). Või pigem tarbib teist allikat (ka vene keeles, aga teise sisuga)," kinnitab endine ajakirjanik.

"Julgen väita, et mõned praegu töö kaotavatest venekeelsetest ajakirjanikest võivad tööle minna ka Sputnikusse, hoolimata sellest, et nad ei ole Eesti riigi vastased, " lisab Ladõnskaja, kelle sõnul teevad nad seda lihtsalt rahateenimise pärast.