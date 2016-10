MrGear'i YouTube'i kanalilt saab vaadata, kuidas väga mitmes elulises olukorras saab appi tulla hõbepaber ehk alumiiniumfoolium.

Viiest näidatud olukorrast mõni tundub küll mõnevõrra kukalt kratsima panev. Näiteks: miks ei võiks põranda ärakraapimise hirmus panna nihutatava diivani jala alla hoopis vaipa? Võiks miks ei võiks panni enne munade praadimist lihtsalt korralikult puhtaks pesta?

Aga kindlasti on kasulik teadmine, et ühest anumast teise valamisel ja lehtri puudumisel saad selle kergesti teha fooliumitükist. Ning et foolium on hea poleerimisvahend. Aga ilmselt kõige parem on see nipp, mis näitab fooliumi kasulikkust olukorras, kus sul on soojuspumba või teleka puldi sisse panna üksainus töötav patarei.

Lähemalt vaata allolevast videost.