Ilmselt on igal inimesel kapis vähemalt üks paar teksapükse. Kuid, kui trendikad need on?

Kuigi teksapüksid on ühest küljest ajatud, siis samas lisandub igal hooajal ka terve rida niiöelda trenditeksasid. Selle hooaja trenditeksad, mille järgi on tohutu nõudlus, on aga küllaltki eriskummalised, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Nimelt on moekaubamaja Lyst täheldanud viimastel nädalatel ühe kindla teksamudeli 105-protsendilist kasvu läbimüügis. Tegemist on teksadega, mille alläär on korralikult ära nüsitud ja näeb välja nagu oleks keegi kääridega ise otsustanud püksisääred veidi lühemaks lõigata, kuid ei ole tööga eriti hästi hakkama saanud. Põhjus, miks sellised teksad on hetkel nii trendikad, peitub selles, et väidetavalt kandsid moegurmaanid just selliseid teksapükse moenädalatel maailma suurimates moemekades.