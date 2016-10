Tallinna südalinnas asuvas Miracle Studio ilukeskuses on Sul võimalus nautida mitmekülgseid iluteenuseid, täielikku lõõgastust ja heaolu.

Ilukeskuse eesmärgiks on lahendada inimese välimusega seotud muresid, mis on tingitud vanusest või kaasasündinud vigadest. Sõbralikud iluspetsialistid soovivad, et kliendid leiaksid taas endas enesekindluse ja kui vaja, ka teise nooruse.

Fotovalgendamisel kasutatakse kõige kaasaegsemat, turvalisemat ja efektiivsemat tehnikat, võimaldades saada kerge vaevaga kaunid ja valged hambad.

Esmalt määratakse hammaste toon. Seejärel kantakse hammastele valgendav geel ning valgustatakse fotolambiga nii ülemised kui alumised hambad.

Vaata täpsemalt SIIT!