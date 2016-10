Algselt tennisest, aga nüüd juba ka näiteks jalgpallist ja paljudelt muudelt aladelt tuntud, "Hawk-Eye" ehk kotkasilma tehnoloogia on kohtunike abistanud juba pikka aega. Tänavusel hooajal jõuab süsteem ka Euroliiga korvpalli.

"Tark" kordusesitus annab korraga ülevaate kaheksa eri nurga alt, mida hakkab kohtumiste ajal haldama platsiäärne spetsiaalne operaator. Kotkasilma süsteem kiirendab oluliselt senist korduste vaatamist.

"See uuendus on äärmiselt tähtis ja ajalooline hetk korvpallile," sõnas Hawk Eye üks loojatest Kit Stormont. "Tunneme uhkust, et saame Euroliiga ja kogu spordi arengule kaasa aidata."

Euroliiga üks juhtidest Eduard J. Scott usub, et kotkasilm on kogu liigale suureks abiks. "On suurepärane, et kõigil Euroliiga mängudel on meil uus süsteem olemas ning esmakordselt kaamerad kaheksa erineva nurga alt. See on suureks abiks kohtunikele, et teha tähtis otsus võimalikult kiiresti."

Hawk Eye loodi algselt peamiselt tennise ja kriketi kohtumiste olukordade analüüsimiseks. Esimesed katsetused jäävad juba 2006. aastasse. Tänaseks päevaks kasutatakse kotkasilma rohkem kui 20 spordialal.