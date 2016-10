Kontodesse häkkimine; teated, et firma on loonud USA valitsusele tööriista kasutajate e-mailide jälgimiseks; võimalik müük Verizonile. Või lihtsalt tunne, et oled sellest teenusest välja kasvanud. Igatahes tahab palju inimesi praegu loobuda Yahoo meiliteenuse kasutamisest, märgib Consumerist. Mõned loobujad aga said ebameeldiva üllatusena teada, et meilide automaatne edasisaatmine uuele aadressile ei ole enam võimalik.

Yahoo on Ameerika ettevõte, aga kasutajaid on sel üle maailma. Associated Press küsitles üle maailma inimesi, kel on ühine eesmärk Yahoo maha jätta.

Teadaolevalt töötas see võimalus viimati vähemalt tänavu 28. juulil. Üks uusmeremaalane, kes oli Yahoo meiliaadressi kasutanud 18 aastat, märkis, et edasisaatmise võimaluse kadumisel oli "äärmiselt kahtlane ajastus". Selgelt märgati võimaluse kinnipanemist oktoobri algul.

Yahoo enda abisait aga väidab, et võimalus on ajutiselt kinni keeratud, et seda täiustada.