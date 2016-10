Tunned, et Sinu nahk on ilmastikutingimuste mõju all räsida saanud? Charmstudio pakub suurepärast üheksaetapilist näohoolduspaketti, millega taastad oma naha elujõulise, värske ja elastse välimuse.

Pakett koosneb järgnevast protseduuridest:

- naha puhastamine

- piiling ja AHA-happeid sisaldava tooniku pealekandmine

- ultrahelipuhastus

- aparaadimesoteraapia

- rüolifting

- kõrge kontsentratsiooniga intensiivselt taastava kollageeniga seerumi pealekandmine

- maski peale kandmine

- värskendava silmaümbruse maski nahale kandmine

- biomimeetiliste peptiididega päevakreemi pealekandmine

